Министр нефти Венесуэлы: соблюдение венского соглашения увеличит цену барреля на $10-15

МЕХИКО, 28 декабря. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Тщательное выполнение достигнутого в Вене соглашения между нефтедобывающими странами позволит увеличить стоимость барреля нефти.

Такое мнение высказал во вторник в эфире телеканала Venezolana de Venevision министр нефтяной и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино. Ранее в тот же день государственная нефтегазовая компания PDVSA объявила о снижении добычи с 1 января 2017 года на 95 тыс. баррелей в сутки.

"Если соглашения и договоренности между входящими и не входящими в ОПЕК странами будут соблюдаться в течение первых шести месяцев 2017 года, мы восстановим равновесие и придем к ценам на $10-15 выше имеющегося сейчас уровня", - отметил дель Пино. По его мнению, нефтедобывающие страны уже смогли преодолеть цикл самых низких "за последние 50 лет" цен на углеводороды. Стоимость барреля венесуэльской нефти в настоящее время составляет порядка $45.

Члены ОПЕК и государства, не входящие в картель, на встрече в Вене 10 декабря 2016 года подписали соглашение о совместном сокращении добычи нефти. К объявленному сокращению странами ОПЕК на 1,164 млн баррелей в сутки в первом полугодии следующего года присоединятся 11 стран, которые сократят добычу еще на 558 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общее сокращение добычи нефти составит 1,7-1,8 млн баррелей.