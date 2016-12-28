Курс доллара на Московской бирже снизился на 6 копеек, до 60,61 рублей

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 60,61 рублей.

Индекс ММВБ на открытии торгов вырос на 0,2% и достиг отметки 2194,49 пункта.