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Курс доллара на Московской бирже снизился на 6 копеек, до 60,61 рублей

Экономика и бизнес
28 декабря, 10:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Индекс ММВБ на открытии торгов вырос на 0,2% - до 2194,49 пункта
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 60,61 рублей.

Индекс ММВБ на открытии торгов вырос на 0,2% и достиг отметки 2194,49 пункта. 

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