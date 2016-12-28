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Первая модель продажи алкоголя через интернет будет представлена в начале 2017 года

Экономика и бизнес
28 декабря, 15:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Замглавы МЭР РФ Олег Фомичев в интервью ТАСС сообщил, что необходимо решить, каким образом контролировать время покупки, возраст покупателя и легальность продукции
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Первая модель продажи алкоголя через интернет, которая разрешает задачу контроля над возрастом покупателя и временем продаж, будет представлена в правительство РФ уже в начале 2017 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Олег Фомичев.

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"Законопроект разрабатывается, и нам действительно нужно договориться, каким образом контролировать время покупки, возраст покупателя и легальность продукции с отображением ее в ЕГАИС. Как только мы договоримся - а по формированию модели мы должны решить достаточно быстро, потому что уже в начале следующего года в правительстве состоится совещание, - останется доработать только законодательную технику", - сказал он.

Фомичев уточнил, что первые модели продажи алкоголя через интернет будут озвучены в начале 2017 года на совещании в правительстве.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития предложило правительству разрешить дистанционную торговлю алкоголем, табаком, лекарственными средствами, продовольствием и ювелирными изделиями.

Минпромторг, в свою очередь, высказался в поддержку продажи алкоголя через интернет. По словам главы министерства Дениса Мантурова, Минпромторг готов поддержать электронную продажу всех алкогольных напитков, хотя Минздрав одобряет продажу только слабоалкогольных. По мнению Мантурова, разницы между обычным магазином и интернет-магазином фактически нет, поскольку нарушить ограничения можно в обоих случаях - например, продавец допустит продажу спиртного несовершеннолетним или покупатель воспользуется чужой картой.

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