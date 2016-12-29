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СМИ: рынок телерекламы РФ в 2017 году может восстановиться до уровня 2014 года

Экономика и бизнес
29 декабря, 3:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Генеральный директор "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко отметил, что холдинг принимает участие с другими медиакомпаниями в проекте объединения рекламных продаж на ТВ
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Рынок телерекламы в России может восстановиться до уровня 2014 года уже в 2017 году. С таким предположением в интервью газете "Коммерсантъ" выступил генеральный директор "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко.

"Рынок грохнулся в 2014 году - как раз в тот момент мы, новая команда, пришли в компанию. В 2016-м он вырос на 9,5%, но все равно не восстановился полностью: по итогам этого года к 2014-му телереклама будет - 6%. У нас есть надежда, что рынок восстановится уже в следующем году, в том числе благодаря селлеру", - сказал Чернышенко, отвечая на вопрос о прогнозах по росту рынка телерекламы.

Гендиректор компании также рассказал о росте выручки "Газпром-медиа" в 2016 году: "ожидается, что наша выручка по итогам года будет выше на 10%, то есть 79,7 млрд руб., а операционная прибыль (OIBDA) аж на 32% больше прошлогодней - 6,2 млрд руб". При этом, как ожидается, выручка от телерекламы вырастет на 12%, до 50,2 млрд рублей. В целом, выручка от рекламы составит менее 80%.

Чернышенко отметил, что холдинг принимает участие с другими медиакомпаниями в проекте объединения рекламных продаж на ТВ и создании общей онлайн-витрины контента, приведя сравнение идеи с "французским рынком". "Каждый фермер несет туда свою продукцию, а покупатель знает, куда за ней прийти. Раздача контента в интернете с точки зрения B2B-распространения будет вестись из одной точки и на одном плеере. Весь контент вне витрины станет пиратским по умолчанию и по всей стране. Пиратство прекратится просто", - сказал он изданию, отметив слабую монетизацию в цифровой среде как основное препятствие.

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