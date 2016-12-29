Курс доллара на Московской бирже снизился до 60,27 рубля

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в четверг снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 60,27 рубля.

Индекс ММВБ вырос на 0,1% - до 2185,43 пункта.