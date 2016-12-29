ФАС возбудила еще два дела против поставщика техники для ГАС "Выборы"

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила еще два дела в отношении поставщика техники для ГАС "Выборы" - компании "Крок", которая не предоставила ведомству информацию в положенный срок. Об этом ТАСС сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.
"Сегодня мы возбудили два новых административных дела в отношении компании "Крок" из-за нарушения сроков предоставления информации. Было два требования о предоставлении информации. Нарушение части 5 статьи 19.8 КоАП, по каждому (нарушению) штраф до 500 тыс. рублей", - сказал Тенишев, уточнив, что срок предоставления информации истек около двух недель назад.
Ранее Тенишев в беседе с ТАСС подчеркивал, что антимонопольная служба будет настаивать на уголовной ответственности в отношении поставщиков компьютеров для ГАС "Выборы", которых подозревают в картельном сговоре.
В конце ноября 2016 года Федеральная антимонопольная служба возбудила дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции в отношении компаний - поставщиков компьютерной техники "Бизнес компьютерс групп", "АМИ-Нетворк", "Крок инкорпорейтед", "Супервэйв групп", "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС", и "Производственная компания Аквариус".
Компании подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения при участии в электронном аукционе на поставку системных блоков для ГАС "Выборы".
При этом ФАС считает, что деятельность картеля координируют российские представительства китайской Lenovo и американской HP.
Эти же компании подозреваются в картельном сговоре на закупках для МВД. По словам Тенишева, "эпизодов много, дела еще будут возбуждаться".