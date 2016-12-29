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Индексы ММВБ и РТС выросли вслед за ценами на нефть

Экономика и бизнес
29 декабря, 19:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2017 г. на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0,28% - до $56,38 за баррель
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом котировок. Так, ММВБ (MICEX) по итогам торгов в четверг на Московской бирже поднялся на 1,07% - до 2206,33 пункта, РТС - на 0,52%, до 1144,26 пункта.

По состоянию на 19:23 мск за один доллар на бирже давали 60,5575 руб., за один евро – 63,415 руб.

Рост российских акций происходил на фоне умеренно подорожавшей нефти. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2017 г. на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0,28% - до $56,38 за баррель.

"В пятницу мы ожидаем консолидации индекса ММВБ на закрытии позиций по предновогоднему ралли. Индекс ММВБ может снизиться до 2180 пунктов, и индекс РТС - до 1121,7 пункта, при падении нефти на 1%", - полагает директор аналитического департамента ИК "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

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