"Русгидро" обратилась к Медведеву с просьбой о санации банка "Пересвет"

МОСКВА , 29 декабря. /ТАСС/. Компания "Русгидро" обратилась к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать предложение о санации банка "Пересвет", сообщил ТАСС первый заместитель генерального директора "Русгидро" Владимир Маркин.

"Мы подтверждаем факт обращения к председателю правительства РФ (Дмитрию) Медведеву с просьбой поддержать предложение о санации банка. Отдельные дочерние и зависимые общества, входящие в группу "Русгидро", размещали средства в депозиты банка. Объем остатков этих средств в банке не повлиял на финансовую устойчивость группы", - сказал Маркин.

По его словам, "Русгидро" надеется, что совместные действия Банка России и акционеров "Пересвета" позволят найти решение финансовых проблем банка в сложившейся ситуации.

В октябре 2016 года ЦБ РФ назначил в "Пересвете" временную администрацию в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам (в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения). Одновременно ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.

Банк "Пересвет" зарегистрирован 13 октября 1992 года и исторически связан с Московской патриархией. Около 36% акций банка принадлежат религиозной организации "Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат)", 13% - у ООО "Содействие", 24% - у АО "Экспоцентр".

Активы банка, согласно отчетности на 1 октября 2016 года, составляли 200,3 млрд рублей. Объем клиентских средств - 99,9 млрд рублей, 77,4 млрд из которых приходится на средства корпоративных клиентов, 22,4 млрд рублей - средства физических лиц.