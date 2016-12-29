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РФПИ с партнерами инвестировали в российскую экономику более 100 млрд руб. в 2016 г.

Экономика и бизнес
29 декабря, 21:41 UTC+3 МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Также в 2016 году РФПИ вместе с партнерами привлекли в совместные фонды $5 млрд
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами инвестировали в российскую экономику более 100 млрд рублей в 2016 году, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы с нашими партнерами вложили более 100 млрд рублей в экономику России в этом году в различные сектора", - сказал он.

Дмитриев добавил, что в 2016 году РФПИ вместе с партнерами также привлекли в совместные фонды $5 млрд.

"Мы также привлекли $5 млрд в наши совместные фонды только в этом году", - сказал он.

РФПИ - суверенный инвестиционный фонд РФ, создан в 2011 году. Фонд осуществляет прямые инвестиции в лидирующие и перспективные российские компании совместно с ведущими инвесторами мира.

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