РФПИ с партнерами инвестировали в российскую экономику более 100 млрд руб. в 2016 г.

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами инвестировали в российскую экономику более 100 млрд рублей в 2016 году, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы с нашими партнерами вложили более 100 млрд рублей в экономику России в этом году в различные сектора", - сказал он.
Дмитриев добавил, что в 2016 году РФПИ вместе с партнерами также привлекли в совместные фонды $5 млрд.
"Мы также привлекли $5 млрд в наши совместные фонды только в этом году", - сказал он.
РФПИ - суверенный инвестиционный фонд РФ, создан в 2011 году. Фонд осуществляет прямые инвестиции в лидирующие и перспективные российские компании совместно с ведущими инвесторами мира.