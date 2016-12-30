Президент Венесуэлы продлил обращение банкнот в 100 боливаров до 20 января 2017 года

МЕХИКО, 30 декабря. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Хождение банкнот в 100 боливаров будет продлено в Венесуэле до 20 января следующего года, сообщил президент страны Николас Мадуро.

Ранее власти планировали полностью вывести эту купюру из обращения уже во второй половине декабря, однако 17 декабря, после акций протеста и беспорядков, продлили ее хождение до 2 января 2017 года.

"Я решил указом продлить обращение банкнот в 100 боливаров до 20 января", - заявил Мадуро.

По его словам, это делается для того, чтобы "люди продолжали спокойно наслаждаться праздниками".

Глава государства добавил, что "монеты в 10, 50 и 100 боливаров уже должны находиться в обращении". Ранее в этом месяце в Венесуэлу прибыло несколько крупных партий новых банкнот, номиналом вплоть до 20 тысяч боливаров.

По установленному государством курсу 100 боливаров равны примерно $10, однако на черном рынке доллар стоит в десятки раз дороже. Необходимость появления купюр большого номинала обусловлена высокими темпами инфляции в южноамериканском государстве, которое на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис. По оценкам Международного валютного фонда, по итогам 2016 года инфляция в Венесуэле может составить около 500%.