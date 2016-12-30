Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 60.27
€ 63.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Венесуэлы продлил обращение банкнот в 100 боливаров до 20 января 2017 года

Экономика и бизнес
30 декабря, 1:51 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
По установленному государством курсу 100 боливаров равны примерно $10, однако на черном рынке доллар стоит в десятки раз дороже
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 30 декабря. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Хождение банкнот в 100 боливаров будет продлено в Венесуэле до 20 января следующего года, сообщил президент страны Николас Мадуро.

Ранее власти планировали полностью вывести эту купюру из обращения уже во второй половине декабря, однако 17 декабря, после акций протеста и беспорядков, продлили ее хождение до 2 января 2017 года.

"Я решил указом продлить обращение банкнот в 100 боливаров до 20 января", - заявил Мадуро.

По его словам, это делается для того, чтобы "люди продолжали спокойно наслаждаться праздниками".

Глава государства добавил, что "монеты в 10, 50 и 100 боливаров уже должны находиться в обращении". Ранее в этом месяце в Венесуэлу прибыло несколько крупных партий новых банкнот, номиналом вплоть до 20 тысяч боливаров.

По установленному государством курсу 100 боливаров равны примерно $10, однако на черном рынке доллар стоит в десятки раз дороже. Необходимость появления купюр большого номинала обусловлена высокими темпами инфляции в южноамериканском государстве, которое на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис. По оценкам Международного валютного фонда, по итогам 2016 года инфляция в Венесуэле может составить около 500%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Венесуэла
В других СМИ
Реклама
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
6
Американская компания Nikola Motor представила первый водородный грузовик
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
"Доктор Лиза, мы не подведем"
2016 год: вид из космоса
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова: Обама унизил американский народ высылкой российских дипломатов
2
"Поставлена на карту репутация США": реакция российской стороны на введение санкций
3
США высылают 35 российских дипломатов
4
Никонов высказался за проведение слушаний в Госдуме по закону о "Контингенте обучающихся"
5
В Рио-де-Жанейро найден автомобиль пропавшего посла Греции
6
Сотрудник вневедомственной охраны убит в Новой Москве
7
Задержан подозреваемый в убийстве женщины и ее сына в Королеве
Темы дня
Реклама