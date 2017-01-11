СМИ: в РФ могут создать организацию по управлению авторскими правами

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МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. В России могут создать общественно-государственную организацию, которая будет регулировать сферу управления авторскими правами. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол совещания, проведенного первым вице-премьером Игорем Шуваловым 28 декабря 2016 года.
Шувалов поручил главам Минэкономики, Минкультуры и Минюста до 25 января проработать вопрос о создании новой общественно-государственной организации, которая будет контролировать деятельность участников авторского права.
Кроме того, Шувалов предложил Министерству культуры внести поправки в Гражданский кодекс и Кодекс об административных правонарушениях в части, касающейся авторских прав. Законопроект будет включать несколько положений, в том числе "личный кабинет правообладателя, где тот сможет узнать размер собранного вознаграждения и удержанных сумм, аудит годовой отчетности организаций по коллективному управлению правами (ОКУП) и их фондов; наблюдательные советы в Обществе по коллективному управлению имущественными правами с представителями госорганов и правообладателей", подчеркнули представители Минкультуры.
Представитель первого вице-премьера подтвердил информацию о сделанных поручениях. В Минюсте и Минэкономики также подтвердили, что "вопросы прорабатываются".