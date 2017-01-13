СМИ: в США предъявили обвинения топ-менеджерам Takata по делу о подушках безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американские власти предъявили уголовные обвинения трем топ-менеджерам японской компании Takata в связи с неисправностью подушек безопасности ее производства, которые привели к гибели в США по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Как оно отмечает, большое жюри в американском штате Мичиган еще 7 декабря 2016 года сочло, что обвинения могут быть предъявлены, однако раскрыты соответствующие документы были только теперь. Все трое сотрудников, о которых идет речь, в прошлом занимали ключевые руководящие посты в Takata в США и Японии. Им инкриминируется мошенничество и сговор с целью сокрытия данных об имевшихся неисправностях подушек безопасности.

По данным властей, сотрудники японской компании, в частности, в период с 2012 по 2015 год вводили в заблуждение сотрудников американских автомобильных компаний, готовя сфабрикованные доклады, в которых не приводилась информация об имевших место неисправностях. О технических недоработках они, как утверждается, знали еще в 2000 году. Как отмечает агентство Reuters, в отношении всех троих выданы ордера на арест, о заключении их под стражу пока не сообщалось.

Takata выплатит компенсацию

Американская газета WSJ в четверг сообщила, что Takata намерена выплатить властям США $1 млрд для урегулирования претензий и прекращения проводимого американским Министерством юстиции расследования. Как отмечало издание, компания полностью признает свою вину, а также выплатит указанную сумму. $25 млн составит штраф, $850 млн пойдут на возмещение убытков производителям автомобилей, в которых были установлены ненадежные подушки безопасности. Оставшиеся $125 млн выплатят в качестве компенсации владельцам авто, пострадавшим в результате инцидентов с продукцией Takata, или же родственникам погибших.

По данным WSJ, официально о сделке Takata и американских властей будет объявлено в пятницу.

Takata оказалась в центре скандала в 2014 году. Как установили власти США, изготовленные этой фирмой подушки безопасности из-за неисправности при аварии могут не раскрыться правильно, а лопнуть или же выстрелить в находящихся в салоне автомобиля людей кусочками металла. Из-за таких инцидентов в мире погибли по меньшей мере 16 человек, более 180 получили ранения, как минимум 11 смертей приходятся на США.

Всего в мире из-за проблем с подушками безопасности Takata были отозваны более 100 млн автомобилей, 5,7 млн из них - в США.