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"Газпром" в 2016 г. сохранил поставки газа в Молдавию на уровне 3 млрд куб. м

Экономика и бизнес
17 января, 16:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС
Контракты между ПАО "Газпром" и АО "Молдовагаз" на поставку газа потребителям Молдавии и транзит газа через ее территорию в декабре были продлены до конца 2019 г.
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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. "Газпром" в 2016 году сохранил поставки газа в Молдавию на уровне предыдущего года - 3 млрд кубометров, говорится в сообщении российского газового холдинга.

В Москве состоялась рабочая встреча председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и президента Республики Молдова Игоря Додона. Стороны обсудили ход и перспективы сотрудничества в газовой сфере. В частности, речь шла о деятельности АО "Молдовагаз", поставках российского газа в Молдавию и его транзите через территорию республики.

"Объем поставок российского газа потребителям Республики Молдова составил в 2016 г. около 3 млрд кубометров", - говорится в сообщении.

Контракты между ПАО "Газпром" и АО "Молдовагаз" на поставку газа потребителям Молдавии и транзит газа через ее территорию в декабре были продлены до конца 2019 г.

Ранее сообщалось, что действующий контракт между Молдавией и "Газпромом" был подписан в декабре 2006 г. и истек еще в конце 2011 г. Кишинев добивался снижения закупочной цены, поэтому пока стороны вели переговоры, договор ежегодно продлевали.

Согласно договоренностям, стоимость газа пересматривается ежеквартально на основе специальной формулы, которая учитывает динамику цен на горючее на мировом рынке. В 2016 г. Молдавия импортировала газ из России по $190 за 1 тыс. кубометров.

АО "Молдовагаз" - совместное молдавско-российское акционерное общество, созданное ПАО "Газпром", правительством Молдавии и Министерством промышленности Приднестровья.

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