Fitch присвоило "Русалу" рейтинг "B+" со "стабильным" прогнозом

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента производителю алюминия "Русал" на уровне "B+" со "стабильным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.

Кроме того, агентство присвоило компании краткосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне "B".