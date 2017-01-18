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Fitch присвоило "Русалу" рейтинг "B+" со "стабильным" прогнозом

Экономика и бизнес
18 января, 20:36 UTC+3
Агентство также присвоило компании краткосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне "B"
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МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента производителю алюминия "Русал" на уровне "B+" со "стабильным" прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.

Кроме того, агентство присвоило компании краткосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне "B".

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