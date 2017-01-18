Глава Societe Generale: российская экономика восстанавливается

ДАВОС, 18 января. /ТАСС/. Крупнейший французский банк Societe Generale считает, что российская экономика восстанавливается, и планирует развивать корпоративное направление бизнеса в РФ в 2017 году, заявил ТАСС глава банка Фредерик Удеа в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Россия восстанавливается. Мы сохраняем наши намерения в плане развития бизнеса. Мы считаем особенно интересным корпоративное направление", - сказал Удеа.

Societe Generale принадлежит российский Росбанк.