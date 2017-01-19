Вложения РФ в американские гособлигации в ноябре составили $86,6 млрд

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ВАШИНГТОН, 19 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Объем вложений России в ценные бумаги американского правительства был равен в ноябре 2016 года $86,6 млрд. Такие данные содержатся в обнародованном в среду регулярном докладе министерства финансов США.
По его свидетельству, это означает, что, по сравнению с ноябрем 2015 года, такие вложения Москвы сократились на $1,4 млрд. В декабре 2015 года и январе 2016 года данный показатель увеличивался до $92,1 млрд и $96,9 млрд соответственно. Затем, в период с марта по август прошлого года, эти вложения как росли, так и уменьшались: пик составил $90,9 млрд в июне, а низшая точка пришлась в апреле на $82,5 млрд. В сентябре 2016 года Россия вложила в гособлигации США $76,5 млрд, а в октябре - $74,6 млрд.
По состоянию на ноябрь Россия поднялась на 16-е место по инвестициям в ценные бумаги правительства США, а в октябре она была 18-ой в этом списке. В первую тройку перечня в ноябре входили Япония ($1,109 трлн), Китай ($1,049 трлн) и Ирландия ($275,2 млрд).
Иностранные государства владели в ноябре ценными бумагами США на сумму в $5,944 трлн. Для сравнения - в октябре эта цифра составляла $6,040 трлн, а в ноябре 2015 года - $6,125 трлн.
Американскими гособлигациями владеют иностранные юридические и физические лица, а также компании, фонды и частные инвесторы. Торговля ими позволяет правительству США осуществлять государственные расходы в условиях большого бюджетного дефицита. Американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными ценными бумагами, которые продаются на мировом финансовом рынке, хотя и не самыми прибыльными.