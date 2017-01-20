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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет совещание о развитии дорожного хозяйства в России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
В совещании также примут участие вице-премьер Аркадий Дворкович, министр транспорта Максим Соколов, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Александр Новак, министр по вопросам "Открытого правительства" Михаил Абызов, представители ведомств.
Медведев неоднократно отмечал, что состояние дорог в регионах РФ оставляет желать лучшего.
"Естественно, что нормальные дороги - это не просто набор инженерно-технических сооружений, это путь к более высокому качеству экономики, новым рабочим местам, развитию инфраструктуры городов и других населенных пунктов. При учете только прямого макроэкономического эффекта вклад дорожного комплекса в валовый внутренний продукт составляет около 7%. Но при этом состояние дорог у нас во многих местах остается неудовлетворительным", - сказал он на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам в ноябре 2016 года. "Даже в крупных городах они (дороги) периодически исчезают во время весенних поводков и осенних катаклизмов", - подчеркнул Медведев.
Такое состояние дорожной инфраструктуры в стране, по словам главы кабмина, приводит к многочисленным авариям и множеству других проблем. Он добавил, что даже с помощью приоритетных проектов сложно исправить эту ситуацию. Поэтому правительство выбрало в качестве приоритетных два направления - это приведение в нормативное состояние дорожной сети большинства городов с населением свыше 500 тыс. чел/ и сокращение мест повышенной концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорогах страны.
Также необходимо, по словам Медведева, запустить процесс по оптимизации транспортных потоков, по комплексному развитию общественного транспорта с учетом современных стандартов качества безопасности и экономии. Премьер-министр считает важным установить обратную связь с водителями для того, чтобы они могли оперативно предоставлять информацию о дорожно-транспортных происшествиях и состоянии российских дорог.