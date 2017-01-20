Торги в Токио открылись незначительным ростом котировок

ТОКИО, 20 января. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) открылись в пятницу минимальным ростом основных показателей.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 15 минут операций (к 03:15 мск) поднялся на 0,27%, до отметки 19124,15 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,27% и остановился на отметке 1532,34 пункта.

Рост котировок на ТФБ, в частности, обусловлен положительной ситуацией в экономике США, о чем свидетельствуют ряд экономических показателей и недавние заявления главы Федеральной резервной системы о намерении несколько раз поднять базовую процентную ставку в ближайшие два года.

"Несмотря на преобладающие тенденции к росту, инвесторы, скорее всего, не будут сегодня проявлять большую активность. Это связано с неопределенностью вокруг политики Дональда Трампа, который вступает на пост президента США", - отметил аналитик Daiwa Securities Юсаку Итасака.

В начале торгов на 0,65% выросла стоимость акций производителя промышленных роботов Fanuc. Рост бумаг также фиксируют крупные финансовые корпорации, в частности Mitsubishi UFJ Financial Group - плюс 0,22%. Акции автопроизводителя Toyota, напротив, опустились на 0,18%.

На открытии ТФБ японская валюта торгуется на уровне 114,95-114,97 иены за доллар.