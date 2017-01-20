Индексы ММВБ и РТС завершили торги разнонаправленно

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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили пятничные торги разнонаправленным движением котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже опустился на 0,1%, до 2159,96 пункта, а долларовый индекс поднялся РТС на 0,2%, до 1138,99 пункта.
По состоянию на 19:40 мск за один доллар на бирже давали 59,875 руб., за один евро – 63,9225 руб. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с закрытием предыдущих торгов на 2,64%, до $55,6 за баррель.
"Несмотря на отскок цен на нефть инвесторы занимают выжидательную позицию перед инаугурацией Дональда Трампа и вероятным появлением подробностей по курсу экономической и фискальной политики в ближайшее время, а также на фоне ожидаемой встречи комиссии по контролю над соблюдением соглашения ОПЕК в выходные", - считает аналитик Промсвязьбанка Илья Фролов.
"В ближайшее время мы ожидаем стабилизации рынка акций вблизи текущих сильных технических уровней поддержки 2140-2160 пунктов ММВБ, в случае позитивных итогов встречи контрольной комиссии ОПЕК в выходные и отсутствия негативного сюрприза для рынков в речи Трампа после вступления в должность, в начале следующей недели можно рассчитывать на отскок на 2-3% от текущих отметок", - прогнозирует он.