Подготовка этапов реализации дорожной карты по тендерам для МСБ начнется в январе

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Подготовка и обсуждение по реализации дорожной карты для представителей малого и среднего бизнеса начнется в конце января с рабочей встречи с главой корпорации МСП (Федеральная корпорация по развитию малого среднего предпринимательства) Александром Браверманом. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев в рамках съезда партии "Единая Россия".
"Для того, чтобы ежегодные тендеры для представителей МСБ игрались на сумму не менее 2 трлн рублей, нужно проработать этапы дорожной карты, в которых будет определенный устав для шести электронных площадок, критерии отнесения к субъектам МСП, а также средняя стоимость льготной закупки для небольшой компании, например 1-1,5 млн рублей. Думаю, что в конце января мы встретимся с корпорацией МСП, чтобы это обсудить", - уточнил Артемьев.
Предприятия, получающие государственную поддержку, должны выполнять норму по льготным закупкам для малого и среднего бизнеса.
"Мы должны в еще в ближайшее время принять закон о компаниях, который получают господдержку. Они обязаны будут выполнять норматив по льготным закупкам для малого и среднего бизнеса", - подчеркнул Артемьев.