Соколов: тариф в системе "Платон" может быть повышен в один этап

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Возврат к исходному уровню тарифа в системе "Платон" (система взимания платы за проезд по федеральным трассам грузовиков массой более 12 т) может произойти не в два этапа, а в один, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов в кулуарах съезда "Единой России".

"Сейчас проект постановления находится на площадке правительства. По итогам обсуждения он будет немного доработан. Мы обсуждали вопросы, касающиеся не поэтапного, а однократного повышения тарифа, но таким образом, чтобы общая финансовая нагрузка по году осталась бы в пределах или даже может быть меньше заявленных изначально предложений, - сказал он. - Скорее всего, это решение будет отодвинуто на определенный период времени".

В начале ноября Минтранс РФ опубликовал проект постановления, который предполагает, что с 1 февраля 2017 г. тариф будет увеличен с 1,53 руб. за 1 км пути до 2,61 руб., а с 1 июня 2017 г. - до 3,06 руб.

"Таким образом, нагрузка на бизнес в принципе должна снизиться даже по отношению к тем решениям, которые изначально были направлены в правительство", - подчеркнул Соколов.

Система "Платон" действует с 15 ноября 2015 г. Изначально предполагалось, что тариф в 1,53 руб. за 1 км пути, установленный на время внедрения системы, будет повышен с 1 марта 2016 г. до 3,06 руб., однако позднее было решено отсрочить индексацию до осени.