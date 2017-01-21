Мосбиржа перевела обыкновенные акции "Россетей" в первый уровень котировального списка

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МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Московская биржа перевела обыкновенные акции "Россетей" в первый уровень котировального списка. Как сообщила компания, соответствующее распоряжение подписано руководством биржи.
"Перевод обыкновенных акций "Россетей" в первый уровень котировального списка Московской биржи является существенным фактором, влияющим на увеличение числа инвесторов, что создает условия для дальнейшего роста ликвидности акций и капитализации общества", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по корпоративному управлению компании Юрия Гончарова.
Ранее сообщалось, что Московская биржа перевела из первого на второй котировальный уровень пять дочерних предприятий "Россетей" - МОЭСК, "МРСК Волги", "МРСК Урала", "МРСК Северо-Запада" и "МРСК Центра и Приволжья".
"Россети" управляет 2,3 млн км линий электропередачи, 490 тыс. подстанциями трансформаторной мощностью более 761 ГВА, компания включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию.
Зарегистрированный уставный капитал компании составляет 198 млрд 70 млн 729 тыс. 91 руб. и разделен на такое же количество акций номинальной стоимостью 1 руб., включая 195 млрд 995 млн 579 тыс. 707 обыкновенных и 2 млрд 75 млн 149 тыс. 384 привилегированных акций. 87,9% акций "Россетей" принадлежат государству.