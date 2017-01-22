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Глава Минсельхоза ФРГ провел встречу с Ткачевым

Экономика и бизнес
22 января, 17:15 дата обновления: 22 января, 17:20 UTC+3
Позиция Берлина по санкциям не изменилась
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БЕРЛИН, 22 января. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Глава Министерства сельского хозяйства ФРГ Кристиан Шмидт провел переговоры с российским коллегой Александром Ткачевым в рамках встречи под эгидой G20 в Берлине. Об изменении позиции германского правительства по санкциям речь не идет. Об этом Шмидт заявил на пресс-конференции.

"Состоялся диалог с российским коллегой, в рамках которого, разумеется, играли роль торговые отношения", - сказал он. Однако "это не означает, что поменялась позиция Германии" по украинскому кризису и причинам, из-за которых были введены санкции.
Подробнее говорить о двусторонней встрече немецкий министр не стал.

Шмидт пояснил, что приглашение в Берлин Ткачева, который находится в санкционном списке ЕС, было согласовано со всеми представителями G20 с пониманием того, что "актуальные проблемы можно решать лишь сообща", то есть в полном составе министров "двадцатки". 

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