США начнут переговоры с Мексикой и Канадой по перезаключению НАФТА

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ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет переговоры с руководством Канады и Мексики с целью перезаключить Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), куда входят все три страны. Об этом он сообщил перед церемонией приведения к присяге высокопоставленных сотрудников аппарата Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.
Республиканец рассказал, что в ближайшее время "проведет встречи с премьер-министром Канады (Джастином Трюдо) и с президентом Мексики (Энрике Пенья Ньето)". "Мы собираемся начать переговоры о перезаключении НАФТА, а также по вопросам иммиграции и вопросам безопасности на границе", - отметил он.
Трамп назвал Мексику "действительно потрясающей" страной, а ее президента - удивительным. "Я думаю, что мы придем к очень хорошему результату для Мексики и для Соединенных Штатов", - заключил он.
НАФТА - Североамериканское соглашение о свободной торговле, подписанное США, Мексикой и Канадой в 1992 году и вступившем в силу в 1994 году. Перезаключение НАФТА было одним из предвыборных обещаний Трампа.