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Samsung Galaxy Note 7 взрывались из-за недочетов в проектировании батарей и сборки

Экономика и бизнес
23 января, 4:13 UTC+3 МОСКВА 23, января. /ТАСС
Чтобы выяснить причину проблем, компания Samsung провела специальное исследование, в рамках которого специалисты изучили более 200 тыс. устройств и 30 тыс. аккумуляторов
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© EPA/JEON HEON-KYUN

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки стали причиной возгорания смартфонов Samsung Galaxy Note 7, говорится в сообщении Samsung.

"В ходе расследования выяснилось, что причиной инцидентов стали недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройства", - сообщила компания.

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Как рассказали в Samsumg, компания провела специальное исследование гаджетов, чтобы выяснить причину проблем. "Инженеры Samsung совместно с экспертами независимых организаций исследовали более 200 тыс. устройств и 30 тыс. аккумуляторов, чтобы установить причину инцидентов. Тщательной проверке подверглась аппаратная и программная части Galaxy Note 7, процессы сборки, контроля качества и доставки до точек реализации", - пояснили в компании.

Глава мобильного подразделения Samsung Electronics Донджин Кох, слова которого приводятся в сообщении, подчеркнул, что "штаб-квартира Samsung Electronics берет на себя ответственность за то, что не смогла идентифицировать и устранить возможные проблемы до того, как Galaxy Note 7 поступил в продажу".

"Компания примет все необходимые меры для того, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем", - заверили в корпорации.

После инцидентов компания расширила набор процедур по контролю и улучшения показателей качества устройств. "Это включает многоуровневый протокол безопасности, а также программу проверки элементов питания, состоящую из восьми пунктов", - отметили в корпорации. Кроме того, Samsung сформировала рабочую группу по вопросам аккумуляторных батарей, в которую вошли внешние консультанты, ученые и исследователи. В компании рассчитывают, что эта рабочая группа поможет Samsung "в понимании вопросов безопасности элементов питания и инновационных разработок в этой области".

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В сентябре прошлого года компания Samsung объявила о массовом отзыве и приостановке продаж смартфонов Galaxy Note 7 после обнаружения проблем с аккумуляторными батареями, которые могли приводить к взрыву устройства. Затем компания сообщила об устранении дефекта и начала обмен приобретенных ранее смартфонов на новые. Однако позднее выяснилось, что проблему решить так и не удалось, и аккумуляторы новых смартфонов продолжали воспламеняться. Samsung объявила полный отзыв всех смартфонов данной модели и остановила их производство.

В России официальные продажи Samsung Galaxy Note 7 так и не начинались. Однако компания выразила готовность заменить смартфоны, полученные по предзаказу или приобретенные за пределами России, на другие модели. Владельцы смартфонов этой модели по запросу также имели возможность получить полную денежную компенсацию.

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