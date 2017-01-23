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Народный банк Китая повысил курс национальной валюты до 6,8572 юаня за доллар

Экономика и бизнес
23 января, 4:58 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев
Стоимость юаня к американской валюте выросла на 121 базисный пункт
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ПЕКИН, 23 января. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Народный банк Китая (Центробанк) повысил в понедельник курс жэньминьби (официальное название юаня) к американской валюте на 121 базисный пункт до 6,8572 юаня за доллар.

Рост амплитуды колебаний юаня к доллару начался после запуска правительством КНР реформы механизма формирования обменного курса юаня к доллару. В августе 2015 года китайский ЦБ объявил о решении "оптимизировать методику расчета" валютного курса в сторону повышения роли рыночных факторов с учетом положительного сальдо во внешней торговле Китая, а также крепких позиций юаня по отношению к валютам других стран.

Колебания биржевого курса по отношению к официальному паритетному курсу, устанавливаемому Народным банком, не должны превышать 2%.

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