WSJ: власти США расследуют деятельность Yahoo в связи со взломами учетных записей

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование деятельности американской компании Yahoo в связи с выявленными ранее масштабными случаями хакерских взломов ее систем, что привело к краже личных данных миллионов пользователей. Об этом сообщила в воскресенье в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

По ее данным, Комиссия намеревается проверить, насколько своевременно компания поставила своих инвесторов в известность по поводу обнаруженных утечек. Согласно правилам, установленным данным ведомством, компании должны сразу же раскрывать сведения о выявленных уязвимостях в области кибербезопасности, если таковые могут повлиять на решения инвесторов и других заинтересованных лиц.

Как сообщают источники газеты, расследование находится на самой начальной стадии, поэтому говорить о его возможных результатах пока преждевременно.

В сентябре прошлого года Yahoo сообщила, что компании стало известно о взломе более 500 млн аккаунтов ее пользователей, который произошел еще в 2014 году. Украденные данные включали имена, адреса электронной почты, пароли и другую личную информацию. При этом в компании отметили, что хакерам, судя по всему, не удалось похитить сведения о платежных картах или другие банковские данные.

В прошлом декабре Yahoo после проведения анализа выяснила, что в августе 2013 года компания подверглась еще одному взлому, который привел к краже информации с более чем 1 млрд учетных записей. В Yahoo подчеркнули, что компания сотрудничает с правоохранительными органами, занимающимися расследованиями обоих случаев взлома, которые, по предварительным данным, не связаны друг с другом.

Yahoo - американская компания со штаб-квартирой в городе Саннивейл (штат Калифорния), специализирующаяся на проектах и услугах в интернете. Владеет поисковой системой с одноименным названием, также предоставляет услуги электронной почты. В июле прошлого года было объявлено о планах слияния Yahoo с телекоммуникационной компанией Verizon. Сумма сделки, которая должна быть завершена в первом квартале текущего года, составляет более $4,8 млрд.