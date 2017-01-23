Акционеры "Мегафона" одобрили сделку по покупке акций Mail.ru Group

Вячеслав Аминов переизбран на пост вице-президента UIPM по бизнес-проектамСпорт 23 января, 14:27
Выплаты обманутым пайщикам по делу барда Новикова пока не началисьНовости Урала 23 января, 14:13
Российские специалисты считают преждевременной подготовку к созданию базы на МарсеКосмос 23 января, 14:10
ЖК "Достояние" и МФК "Искра-Парк" застрахованы компанией ВТБ СтрахованиеНовости партнеров 23 января, 14:08
"Локомотив" не будет зимой подписывать контракт с футболистом МакоевымСпорт 23 января, 14:02
Страховые пенсии будут повышены с 1 февраля на 5,4%Экономика и бизнес 23 января, 13:52
Генпрокуратура Литвы свернула расследование о поездках учащихся в летние лагеря в РоссиюМеждународная панорама 23 января, 13:48
ФИФА приняла предложение провести жеребьевку ЧМ 1 декабря в КремлеСпорт 23 января, 13:46
ВТБ намерен подать иск о признании Ассоциации зимних видов спорта банкротомСпорт 23 января, 13:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Акционеры "Мегафона" на внеочередном общем собрании одобрили покупку у New Media and Technology Investment L.P., New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Ltd акций Mail.ru Group. Об этом говорится в материалах компании.
Ранее стало известно о намерении "Мегафона" купить 63,8% Mail.ru Group у структур Алишера Усманова.
В конце декабря 2016 г. совет директоров "Мегафона" одобрил сделку по покупке 63,8% голосующих акций Mail.ru Group (15,2% уставного капитала) за $740 млн. Согласно условиям "Мегафон" приобретет 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций в капитале Mail.Ru Group, представляющих собой приблизительно 63,8% голосующих акций Mail.ru Group, у New Media and Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited, входящих в группу USM. Сумма в размере $640 млн подлежит к выплате в момент закрытия сделки, еще $100 млн - через год после закрытия сделки.
Оператор после закрытия сделки будет владеть 15,2% от уставного капитала Mail.ru.
"Мегафон" отмечал, что сделка направлена на получение синергетических эффектов для обеих компаний, включая расширение ассортимента и способов продвижения цифровых услуг "Мегафона", запуск специального предложения VKmobile для пользователей социальной сети "ВКонтакте" и другие возможные инициативы. После завершения сделки компании продолжат работать полностью на рыночных условиях, менеджмент останется полностью независимым, любые соглашения между компаниями будут заключаться на коммерческих, полностью рыночных условиях, в системе корпоративного управления Mail.ru и основной операционной деятельности Mail.ru не произойдет значительных изменений, указывал "Мегафон".
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 11 января получила ходатайство от "Мегафона". Как позднее заявлял глава ФАС Игорь Артемьев, ведомство пока не видит проблем в сделке по покупке "Мегафоном" Mail.ru Group. ФАС рассмотрит заявление в течение 30 дней.
Сейчас владельцем 63,8% голосующих акций Mail.ru Group является USM Holdings Алишера Усманова. Он владеет ими через New Media and Technology Investment L.P, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited. Также в число акционеров Mail.ru входят южноафриканский медиахолдинг Naspers (владеет 12,5% голосов и 27,6% уставного капитала) и китайская телекоммуникационная компания Tencent c 3,3% голосов и 7,4% капитала.
USM Holdings также контролирует и "Мегафон" - ему принадлежит 56,32% оператора. Другие акционеры оператора - TeliaSonera (25,17%), MICL - 3,92%, в свободном обращении находятся 14,59% акций.
Mail.ru владеет почтовым сервисом (около 100 млн активных аккаунтов), одноименным поисковиком (14,1 млн ежемесячных пользователей), социальными сетями "ВКонтакте", "Одноклассники" и MyWorld, мессенджерами Agent Mail.ru и ICQ. В активы также входят разработчик мобильных игр Pixonic и сервис по доставке еды Delivery Club.