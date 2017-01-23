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Акционеры "Мегафона" одобрили сделку по покупке акций Mail.ru Group

Экономика и бизнес
23 января, 12:08 UTC+3
Ранее стало известно о намерении "Мегафона" купить 63,8% Mail.ru Group
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© REUTERS/Maxim Shemetov

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Акционеры "Мегафона" на внеочередном общем собрании одобрили покупку у New Media and Technology Investment L.P., New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Ltd акций Mail.ru Group. Об этом говорится в материалах компании.

Ранее стало известно о намерении "Мегафона" купить 63,8% Mail.ru Group у структур Алишера Усманова.

О сделке

В конце декабря 2016 г. совет директоров "Мегафона" одобрил сделку по покупке 63,8% голосующих акций Mail.ru Group (15,2% уставного капитала) за $740 млн. Согласно условиям "Мегафон" приобретет 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций в капитале Mail.Ru Group, представляющих собой приблизительно 63,8% голосующих акций Mail.ru Group, у New Media and Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited, входящих в группу USM. Сумма в размере $640 млн подлежит к выплате в момент закрытия сделки, еще $100 млн - через год после закрытия сделки.

Оператор после закрытия сделки будет владеть 15,2% от уставного капитала Mail.ru.

"Мегафон" отмечал, что сделка направлена на получение синергетических эффектов для обеих компаний, включая расширение ассортимента и способов продвижения цифровых услуг "Мегафона", запуск специального предложения VKmobile для пользователей социальной сети "ВКонтакте" и другие возможные инициативы. После завершения сделки компании продолжат работать полностью на рыночных условиях, менеджмент останется полностью независимым, любые соглашения между компаниями будут заключаться на коммерческих, полностью рыночных условиях, в системе корпоративного управления Mail.ru и основной операционной деятельности Mail.ru не произойдет значительных изменений, указывал "Мегафон".

Заявление в ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 11 января получила ходатайство от "Мегафона". Как позднее заявлял глава ФАС Игорь Артемьев, ведомство пока не видит проблем в сделке по покупке "Мегафоном" Mail.ru Group. ФАС рассмотрит заявление в течение 30 дней.

Кто чем владеет

Сейчас владельцем 63,8% голосующих акций Mail.ru Group является USM Holdings Алишера Усманова. Он владеет ими через New Media and Technology Investment L.P, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited. Также в число акционеров Mail.ru входят южноафриканский медиахолдинг Naspers (владеет 12,5% голосов и 27,6% уставного капитала) и китайская телекоммуникационная компания Tencent c 3,3% голосов и 7,4% капитала.

USM Holdings также контролирует и "Мегафон" - ему принадлежит 56,32% оператора. Другие акционеры оператора - TeliaSonera (25,17%), MICL - 3,92%, в свободном обращении находятся 14,59% акций.

Активы Mail.Ru

Mail.ru владеет почтовым сервисом (около 100 млн активных аккаунтов), одноименным поисковиком (14,1 млн ежемесячных пользователей), социальными сетями "ВКонтакте", "Одноклассники" и MyWorld, мессенджерами Agent Mail.ru и ICQ. В активы также входят разработчик мобильных игр Pixonic и сервис по доставке еды Delivery Club.

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