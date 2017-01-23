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Путин внес изменения в состав набсовета "Росатома"

Экономика и бизнес
23 января, 17:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
Председателем совета стал первый замглавы администрации Кремля Сергея Кириенко, в состав также включены министр энергетики Александр Новак, вице-премьер Юрий Трутнев и помощник президента Юрий Ушаков
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил первого замглавы администрации Кремля Сергея Кириенко председателем набсовета госкорпорации "Росатом". Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав набсовета включены также, в частности, министр энергетики РФ Александр Новак, вице-премьер Юрий Трутнев и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Тем же указом из состава набсовета исключены глава Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов и замгендиректора "Росатома" Юрий Яковлев.

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Персоны
Грызлов, Борис Вячеславович Путин, Владимир Владимирович Кириенко, Сергей Владиленович
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