Путин внес изменения в состав набсовета "Росатома"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил первого замглавы администрации Кремля Сергея Кириенко председателем набсовета госкорпорации "Росатом". Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав набсовета включены также, в частности, министр энергетики РФ Александр Новак, вице-премьер Юрий Трутнев и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Тем же указом из состава набсовета исключены глава Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов и замгендиректора "Росатома" Юрий Яковлев.