Промпроизводство в РФ в 2016 году показало рост выше прогнозов, но и этого мало

МОСКВА, 23 января /ТАСС/. Промпроизводство в РФ в прошлом году показало рост 1,1%, это оказалось выше даже обновленных прогнозов Минэкономразвития, которое в декабре улучшило оценку роста промпроизводства до 1% с 0,4%. Драйверами роста эксперты называют первые успехи программ импортозамещения и поддержки несырьевого экспорта.

Впрочем, хоть многие и считают, что это явно указывает на оживление российской экономики и первые успехи в ее диверсификации, но все равно темпы остаются далекими от целевых. Ведь перед Россией стоит задача выйти на темпы роста ВВП около 3% в 2019 году, а это значит, что темп подъема промпроизводства должен быть значительно выше.

"Будет чуть-чуть полегче в повседневной жизни, но на фоне роста мировой экономики более 2,3%, на фоне роста огромных экономик Европы на полтора процента, рост в 1% на протяжении многих лет - это закрепление экономической отсталости нашей страны, гарантированное отставание по всем направлениям. Нам нужен опережающий рост экономики - до 10% в год", - сказал ТАСС председатель президиума Столыпинского клуба, бизнес-омбудсмен Борис Титов.

В материалах Росстата говорится, что по итогам 2016 года по сравнению с показателем предыдущего года промышленное производство выросло на 1,1%. В декабре 2016-го оно неожиданно выросло на 3,2% в годовом выражении, опередив прогнозы аналитиков, которые предполагали рост всего на 1,5-1,7%, а по сравнению с ноябрем показатель увеличился на 7,4%. Основной рост в последний месяц года был обеспечен за счет производства и распределения электроэнергии, газа и воды (+5,5%), что связано с холодной погодой в декабре. Добыча полезных ископаемых выросла на 2,9%, обрабатывающие производства прибавили 2,6%.

Импортозамещение как драйвер роста

Росстат в конце прошлого года представил статистику по промышленному производству с существенными уточнениями за 2015 и 2016 годы, не распределив указанные уточнения в соответствующих месяцах, указав как корректные показатели только за ноябрь 2016-го (рост 2,7% в годовом выражении) и за 11 месяцев 2016-го (рост на 0,8%). Соответственно эксперты и Минэкономразвития резко повысили свои прогнозы. Так, МЭР улучшил прогноз по промышленному производству на 2016 год с 0,4% до 1%.

"Помимо традиционно показывающей хорошие результаты добычи полезных ископаемых, хороший прирост в обработке внесли в декабре пищевая промышленность, металлургия", - пояснили ТАСС в Минэкономразвития.

Впрочем, пищевая промышленность и в целом за год показала очень хорошие результаты. Так, производство мяса и субпродуктов в России в 2016 году выросло по сравнению с 2015-м на 12,2%, мяса птицы и субпродуктов этой категории - на 2,8%, мясосодержащих охлажденных полуфабрикатов - на 10,7%, рыбы, переработанных и консервированных рыбных продуктов - на 2,5%.

"Из трех отраслей, входящих в расчет индекса промышленного производства, обычно меньше всего неопределенности связано с выработкой и распределением тепла и электроэнергии, которые большей частью связаны с колебаниями в температурном режиме (плюс 1,5% в 2016 году против падения на 1,6%, наблюдавшегося в 2015 году). В обрабатывающей промышленности, вес которой в индексе составляет более половины, основных драйвера было два: замещение сегментов рынка и объемов, высвободившихся из роста цены импорта, и выход на внешние рынки ряда видов несырьевых товаров (+0,1% в 2016 году после -5,4%)", - отмечает экономист по России и СНГ "ВТБ Капитала" Александр Исаков.

С ним согласны и другие эксперты. По мнению экономиста "Ренессанс капитала" Олега Кузьмина, был хороший рост в добывающих секторах, помогли росту показателя и отдельные истории импортозамещения в обрабатывающей промышленности. "Ситуация довольно интересная: если в прошлом году промпроизводство и ВВП упали более чем на 3% каждый, то сейчас мы видим, что, несмотря на падение ВВП, промпроизводство выросло. Этот разрыв говорит о постепенном восстановлении экономики после кризиса, и этот выход из рецессии начался с производственных секторов", - отмечает он.

Оживление экономики

Об оживлении экономики свидетельствует и рост индекса PMI manufacturing, характеризующего деловую активность в обрабатывающей промышленности, отмечают в Минэкономразвития.

"В России индекс PMI manufacturing (53,7 в декабре) достиг максимальных значений с начала 2011 года. Значение композитного индекса (56,6 в декабре), отвечающего за совокупный выпуск в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, достигло максимума за последние 50 месяцев. Динамика индексов PMI свидетельствует о том, что российская экономика возвращается на траекторию устойчивого роста", - сообщили ТАСС в ведомстве.

Усиление деловой активности произошло на фоне очередного укрепления роста новых заказов и стабилизации объемов незавершенных заказов в промышленности при сокращении складских запасов, поясняют эксперты. Соответственно, восстановление складских запасов даст новый импульс росту производства.

"Рост новых заказов был ограничен ростом спроса, поскольку компании сообщали о падении экспортных заказов. Однако темпы сокращения экспортных заказов были минимальными за 40 месяцев и в целом незначительными. Предприниматели ожидают продолжения усиления спроса и роста деловой активности в ближайшей перспективе", - сообщил МЭР в январе.

В прогнозе Минэкономразвития запланирован рост промпроизводства 1,1% на 2017 год в базовом варианте. В варианте "базовый плюс" ожидается подъем на 1,6%. Прогнозы аналитиков еще более оптимистичные.

"Мы думаем, что тенденция в 2017 году сохранится, но разрыв с ВВП будет не такой значительный. По нашему прогнозу, рост промпроизводства в 2017 году составит 2%, а ВВП вырастет на 1,7%", - сказал ТАСС Олег Кузьмин.