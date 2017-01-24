Медведев обсудит с премьером Армении интеграционное взаимодействие в рамках ЕврАзЭС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретится во вторник со своим коллегой из Армении Кареном Карапетяном, который прибудет в Москву по приглашению главы российского правительства. В ходе беседы, как ожидается, особое внимание будет уделено интеграционному взаимодействию России и Армении в рамках Евразийского экономического союза.

В целом в повестке дня - актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной сферах, реализация совместных инвестиционных проектов, сообщила ранее пресс-служба правительства РФ.

По итогам переговоров планируется подписание ряда межправительственных и межведомственных документов, направленных на дальнейшее укрепление российско-армянских отношений в различных областях.