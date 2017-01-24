Медведев обсудит с премьером Армении интеграционное взаимодействие в рамках ЕврАзЭС

Росберг: Экклстоун провел огромную работу, но изменения в "Формуле-1" запоздалиСпорт 24 января, 1:41
Переговоры по Сирии в Астане: поиск общих позицийМеждународная панорама 24 января, 1:09
Выставка в ГМИИ объединила офорты Гойи и Дали из музейной и частной коллекцийКультура 24 января, 1:07
Новый исполнительный директор "Формулы-1" поблагодарил Экклстоуна за работуСпорт 24 января, 0:53
Liberty media объявила о закрытии сделки по покупке "Формулы-1"Спорт 24 января, 0:25
ЦСКА сыграет с литовским "Жальгирисом" в матче баскетбольной ЕвролигиСпорт 24 января, 0:14
Ярушкин: некоторые хоккеисты "Спартака" не полностью выкладываются на льдуСпорт 23 января, 23:40
"Тяньцзинь Цюаньцзянь" заинтересован в приобретении футболиста "Зенита" ДзюбыСпорт 23 января, 23:33
Квартальнов: форвард ЦСКА Светлаков может сыграть с магнитогорским "Металлургом"Спорт 23 января, 22:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретится во вторник со своим коллегой из Армении Кареном Карапетяном, который прибудет в Москву по приглашению главы российского правительства. В ходе беседы, как ожидается, особое внимание будет уделено интеграционному взаимодействию России и Армении в рамках Евразийского экономического союза.
В целом в повестке дня - актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной сферах, реализация совместных инвестиционных проектов, сообщила ранее пресс-служба правительства РФ.
По итогам переговоров планируется подписание ряда межправительственных и межведомственных документов, направленных на дальнейшее укрепление российско-армянских отношений в различных областях.