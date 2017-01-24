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Владимирская область представит свой потенциал в посольстве РФ во Франции

Экономика и бизнес
24 января, 0:45 UTC+3 ВЛАДИМИР /Корр. ТАСС, Анна Устинова
По мнению губернатора региона Светланы Орловой, "презентация области в Париже - это большой рывок по привлечению инвестиций"
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ВЛАДИМИР, 24 января. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Дни Владимирской области пройдут с 24 по 26 января в посольстве России во Франции, власти региона представят ведущие предприятия и попытаются привлечь новых инвесторов и туристов. Об этом сообщила журналистам губернатор Светлана Орлова.

"Мы продолжаем большую серьезную работу по продвижению области, по привлечению инвестиций. Везем в Париж нашу выставку, везем туда наши предприятия… Это будет большая презентация области в посольстве, 150 инвесторов будет присутствовать", - сказала губернатор.

В посольстве свой потенциал представят, в частности, фармацевтическая компания "Генериум", Ковровский электромеханический завод, электромашиностроительный институт НИПТИЭМ, швейная фабрика "Сударь".

"В целом у России с Францией хорошие отношения. Я считаю, что нам нужно развивать и туризм, и культурные, и образовательные обмены. Сегодня очень много иностранцев приезжает учиться в Россию. В целом у нас огромные возможности развития туризма в области, и, я считаю, что презентация области в Париже - это большой рывок по привлечению инвестиций, и мы не остановим эту работу", - добавила Орлова.

Как уточнили ТАСС в администрации Владимирской области, Франция занимает девятое место в структуре внешнеторгового баланса региона. По состоянию на конец октября 2016 года внешнеторговый оборот региона с европейским государством составил $29,6 млн (1,9% от общего внешнеторгового оборота региона), в том числе экспорт товаров - $0,8 млн, импорт - $28,8 млн. За десять месяцев 2016 года внешнеторговый оборот Владимирской области с Французской Республикой увеличился на 24%.

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