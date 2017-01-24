Курс доллара на Московской бирже снизился до 59,31 рубля

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов во вторник снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 20 копеек и составил 59,31 рубля.

Индекс ММВБ на открытии торгов вырос на 0,3% и достиг отметки 2152,02 пункта.