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Курс доллара на Московской бирже снизился до 59,31 рубля

Экономика и бизнес
24 января, 10:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
Индекс ММВБ на открытии торгов вырос на 0,3%
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов во вторник снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 20 копеек и составил 59,31 рубля.

Индекс ММВБ на открытии торгов вырос на 0,3% и достиг отметки 2152,02 пункта.

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