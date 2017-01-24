Власти Крыма планируют в 2017 году доходы от приватизации в 100 млн рублей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Власти Республики Крым планируют приватизировать в 2017 году государственное имущество на 100 млн рублей, что в шесть раз больше, чем годом ранее. Об этом в интервью ТАСС сообщила министр финансов региона Ирина Кивико.
"В соответствии с законом "О бюджете Республики Крым на 2017 год", запланировано поступление в бюджет доходов от приватизации республиканского имущества в сумме 100 млн рублей", - сказала она.
По словам министра, в план приватизации включены 22 объекта, в том числе "Научно-исследовательский институт аэроупругих систем", "Феодосийский оптический завод", "Евпаторийский авиационный ремонтный завод" и другие. "В настоящее время в отношении всех объектов, включенных в план приватизации на 2017 год, проводятся кадастровые работы на имущество и земельные участки с целью регистрации на них права собственности Республики Крым", - отметила собеседница агентства.
Крым приступил к приватизации госимущества в 2016 году. По данным Минфина региона, в прошлом году за счет приватизации власти республики планировали пополнить бюджет региона на 100 млн рублей. "Между тем фактически за 2016 год в бюджет Республики Крым поступило 15,8 млн рублей, или 15,8% от плановых назначений", - отметила глава ведомства.
Она также сообщила, что в конце декабря прошлого года планировались аукционы по шести объектам недвижимости (с расположенными под ними земельными участками), но торги не состоялись из-за отсутствия заявок. "Нереализованные в декабре 2016 года объекты приватизации повторно выставлены на аукционы, проведение которых запланировано на конец января 2017 года", - сказала министр финансов Крыма.