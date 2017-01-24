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X5 Retail Group обогнала "Магнит" по объему выручки в IV квартале

Экономика и бизнес
24 января, 11:36 UTC+3 МОСКВА 24, января. /ТАСС
При этом по объемам выручки за 2016 год "Магнит" все равно лидирует
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Выручка X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") за 2016 год, согласно операционным данным, выросла на 27,5% по сравнению с показателем предшествующего года и достигла 1 трлн 25,6 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Это самый высокий темп роста выручки ритейлера с 2011 года. Таким образом, по объему годовой выручки X5 вплотную приблизилась к лидеру рынка - "Магниту" Сергея Галицкого, который ранее отчитался о росте выручки в 2016 году на 12,7%, до 1 трлн 69,2 млрд рублей.

При этом, если исключить из объема выручки "Магнита" продажи "Магнит косметик", и оставить только продовольственные магазины, то X5 опередила своего конкурента в 2016 году, следует из отчетностей обоих ритейлеров.

В IV квартале 2016 года выручка X5 Retail выросла на 27,5% по сравнению с показателем за аналогичный период предшествующего года и составила 291,29 млрд рублей. Таким образом, в последнем квартале 2016 года X5 обогнала по объему выручки "Магнит", который ранее сообщил о росте выручки в IV квартале 2016 года на 9%, до 282,464 млрд рублей.

"Магнит" стал лидером российского рынка продуктового ритейла по объему выручки и числу магазинов в 2013 году, опередив X5 Retail Group. Однако в 2015 году наметился тренд на снижение темпов роста, а в 2016 году "Магнит" показал самый слабый рост выручки за всю историю публичности компании.

"В 2016 году рынок продуктового ритейла России продолжал находиться под влиянием тенденций, сложившихся в последние два года. И хотя пока рано говорить о полноценной стабилизации в секторе, определенные признаки ее проявились, прежде всего, за счет замедления темпов продовольственной инфляции", - отметил главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман.

Как поработали "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"

Наибольший рост в группе X5 за 2016 год показала "Пятерочка" - 32,%. Ее чистая розничная выручка составила 775,58 млрд рублей. Выручка "Перекрестка" выросла на 19,4% - до 155,4 млрд рублей. Продажи "Карусели" увеличились на 7,9% и достигли 83,56 млрд рублей, а выручка магазинов "Экспресс" упала на 0,8% и составила 11,05 млрд рублей.

Средний чек в магазинах X5 Retail Group в 2016 году вырос на 2,5% - до 381,9 рублей. При этом наибольший чек оказался в "Карусели" - 710,9 рублей, а наименьший - в магазинах "Экспересс" - 285,1 рублей.

Оптимизация сети X5

Ритейлер в 2015 году увеличил сеть на 2,17 тыс. магазинов до 9,19 тыс., включая 8 тыс. 363 универсамов "Пятерочка", 539 супермаркетов "Перекресток", 91 гипермаркет "Карусель" и 194 магазина "Экспресс". Рост произошел в основном за счет расширения сети "Пятерочка", она приросла на 2,1 тыс. магазинов. В 2016 году X5 в рамках программы повышения эффективности закрыла 91 магазин "Пятерочка", 13 супермаркетов "Перекресток", 3 гипермаркета "Карусель" и 26 магазинов "Экспресс".

X5 Retail Group управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель". Основными акционерами X5 являются Альфа-групп (47,86%) и основатели "Пятерочки" (14,43%), 37,64% акций находятся в свободном обращении.

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