Мантуров: выявленный дефект у SSJ-100 не повлияет на контракты по поставкам

ГОРКИ, 24 января. /ТАСС/. Выявленный дефект крепления стабилизатора SSJ-100 не повлияет на контракты по поставкам этих самолетов. Такое мнение высказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Этот дефект никак не влияет на безопасность полетов. Можно в текущей эксплуатации делать замену этих фитингов, которые дали трещину, поскольку мы использовали новый сплав алюминия, а затяжка болта была сделана с высоким давлением. Поэтому мы просто меняем это на стальные, и все работает в прежнем режиме. Никакого запрета на эксплуатацию нет, все самолеты эксплуатируются", - сказал Мантуров, подчеркнув, что эти недоработки не повлияют на исполнение новых контрактов по этим самолетам.

"Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) в середине января завершили работы по восстановлению летной годности 11 воздушных судов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) мексиканской авиакомпании Interjet. Ранее в декабре 2016 г. Interjet, являющаяся крупнейшим зарубежным эксплуатантом SSJ-100, объявила о проверке российских самолетов в своем авиапарке из-за возможного дефекта стабилизатора.

Позже аналогичный дефект был выявлен у одного из SSJ-100 авиакомпании "Ямал" и двух самолетов авиакомпании "Якутия".

Как было установлено проверкой Росавиации, дефект крепления стабилизатора не носит системный характер и может быть устранен в течение нескольких дней. Кроме того, экспертиза подтвердила, что неисправность узла не относится к критическим.