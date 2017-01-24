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Стоимость строительства ж/д подходов к Керченскому мосту не превысит 16,95 млрд руб.

Экономика и бизнес
24 января, 19:32 дата обновления: 24 января, 21:10 UTC+3 МОСКВА 24, января. /ТАСС
В настоящее время компания "Стройгазмонтаж" уже является подрядчиком по проектированию и строительству моста
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Стоимость контракта на строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту, которые построит "Стройгазмонтаж", осталась неизменной, сообщили ТАСС в Минтрансе России.

Максимальная цена закупки в материалах к конкурсу на выбор подрядчика, ранее трижды признанному несостоявшимся, составила 16,95 млрд рублей.

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"Проект распоряжения по контракту направлен в правительство. Контракт будет заключен после выхода распоряжения. Стоимость осталась неизменной", - сказал представитель Минтранса.

Ранее источник, знакомый с ходом реализации проекта, сообщил ТАСС, что компания "Стройгазмонтаж" построит подходы к Керченскому мосту за 16,95 млрд рублей. Представитель "Стройгазмонтажа" на запрос ТАСС не ответил.

В настоящее время "Стройгазмонтаж" уже является подрядчиком по проектированию и строительству Керченского моста.

В январе Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) в третий раз признало несостоявшимся конкурс на строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив в связи с отсутствием заявок. Максимальная цена закупки - 16,95 млрд рублей.

До этого агентство дважды объявляло аналогичные закупки, однако оба раза они были признаны несостоявшимися.

Согласно проекту, длина железнодорожного подхода составит 18 км, он будет примыкать к однопутному участку Керчь - Джанкой. Прогнозируемый грузопоток - 13,5 млн тонн в год, пассажиропоток - 14,4 млн человек. Также предстоит строительство 40 зданий, 29 искусственных сооружений и одного тоннеля, реконструкция станции Багерово, строительство парка станции Керчь - Южная, базы дислокации пожарных и восстановительных поездов.

Керченский мост

Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования.

Инфографика Проект моста в Крым Проект моста в Крым

Госконтракт на проектирование и строительство моста через Керченский пролив был подписан 17 февраля 2015 года. Строительные работы планируется завершить в декабре 2018 года. А ввод в эксплуатацию намечен на 2019 год.

Источник: Росавтодор

Основная задача проекта - обеспечить транспортную доступность Республики Крым, не имеющей сухопутной связи с континентальной Россией, вне зависимости от погодных условий. В январе 2015 года правительство РФ выбрало единственного исполнителя, а в феврале 2015 года был заключен государственный контракт на проектирование и строительство моста в Крым между ФКУ Упрдор "Тамань" Федерального дорожного агентства и ООО "Стройгазмонтаж". Работу по проектированию выполняет АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург".

Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года сразу после получения положительного заключения по проекту от ФАУ "Главгосэкспертиза" и разрешения на строительство от Федерального дорожного агентства.

Общая стоимость проекта (в ценах соответствующих лет) составляет 227,92 млрд рублей. В нее входят затраты подрядчика проекта ООО "Стройгазмонтаж" и затраты заказчика строительства ФКУ Упрдор "Тамань".

Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.

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