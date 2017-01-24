Президент "Дикси" покинул компанию, поскольку его работа не удовлетворяла акционеров

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент "Дикси Групп" Педро Мануэль Перейра да Сильва 24 января покинул компанию. Об этом говорится в сообщении ритейлера.

Перейра да Сильва, возглавивший "Дикси" в марте 2016 года, покинул свой пост, поскольку "результат его работы не соответствовал ожиданиям от менеджеров такого уровня", сообщили ТАСС в пресс-службе "Дикси".

Должность президента "Дикси" упразднена, главным исполнительным органом остается правление во главе с генеральным директором группы Сергеем Беляковым, отметили в компании.

Ранее основатель группы "Меркурий" (основной владелец "Дикси") Игорь Кесаев называл Белякова своим "ближайшим соратником". При этом Беляков уже несколько месяцев возглавлял группу "Дикси", пока на место президента не был назначен иностранный топ-менеджер.

Перейра Да Сильва покинул "Дикси" вместе со своей командой - вице-президентом по операционной деятельности Жулио Маркесом Дуарте и вице-президентом по коммерческой деятельности Хуаном Жиральтом Сильвой. Он также вышел из совета директоров компании и продал свой пакет акций в "Дикси".

Одновременно совет директоров избрал новый состав правления группы, в который помимо гендиректора "Дикси" вошли руководитель дивизиона "Мегамарт" Александр Комиссаров, руководитель дивизиона "Виктория" Олег Жуников, директор юридического департамента и комплаенс-контроля Артем Афанасьев, директор департамента по защите активов Василий Булатов.

Перейра да Сильва заменил на посту президента "Дикси" Илью Якубсона, который возглавлял группу на протяжении шести лет. До прихода в "Дикси", в 2011-2015 годах, Перейра да Сильва занимал должность главного операционного директора Jeronimo Martins Group - португальской компании, ориентированной на рынок ритейла и производства продуктов питания, а также отвечал за региональные операции группы в Польше.

С 2000 по 2010 год он был управляющим директором сети дискаунтеров Biedronka Discount Stores в Польше и при этом занимал пост члена совета директоров Jeronimo Martins Dystrybucja.

Группа "Дикси" была основана в 1999 году и занимает третье место (после "Магнита" и X5 Retail Group) по размеру выручки, торговых площадей и количеству магазинов среди национальных розничных операторов в продовольственном сегменте.