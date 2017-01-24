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Сбербанк может создать подразделение для работы и управлением роботами

Экономика и бизнес
24 января, 21:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС
По оценкам банка, через 20-30 лет многие операции будут в мире роботизированы
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Сбербанк может в будущем создать отдельное подразделение для работы и управлению роботами. Об этом сообщил директор проектов центра технологических инноваций Сбербанка Дмитрий Булычков, выступая на лекции "Погружение в блокчейн систему Hyperledger (платформа на технологии распределенных реестров - прим. ред.)", которая прошла в Сбербанке.

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"Мы это направление отдельно смотрим. Возможно в Сбербанке будет отдельное подразделение - у нас есть розничный бизнес, корпоративный бизнес, CIB, а будет еще бизнес для роботов", - сказал Булычков. По его словам, роботы становятся обычным явлением в жизни человека. "Роботы пришли в нашу жизнь, пришли объективно не только в виде каких-то собачек и игрушек, а роботы на улицах. Де-факто в США уже по улице ездят роботы - они стали субъектами нашей жизни, экономики, права, чего угодно", - отметил он.

По оценкам Сбербанка, развитие технологий приведет к тому, что через 20-30 лет картина кардинально поменяется и многие операции будут в мире роботизированы.

"Будет много роботов, они будут умные, они будут вести свою жизнь. Это будут самостоятельные субъекты и им понадобится эта среда для работы, для обмена информацией, для того чтобы делать заказ на заправку, оплатить себя и прочее-прочее. То есть нужна какая-то социальная среда для роботов" - добавил Булычков. По его словам, технология блокчейн неплохо ложиться в качестве решения именно проблемы управления распределенными устройствами и системами.

В начале января зампред Сбербанка Вадим Кулик сообщил о том, что Сбербанк может в 2017 году высвободить порядка 3 тыс. рабочих мест за счет того, что внедрил роботов-юристов для оформления исков розничным клиентам.

В четвертом квартале 2016 года Сбербанк разработал прототип робота-юриста, который может сам писать исковые заявления. Все типовые иски будут переведены в перспективе на автоматизированный формат, что освободит юристов от рутинной работы и позволит сфокусироваться на решении сложных правовых вопросов.

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