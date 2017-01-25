В проверенных Роскачеством образцах куриного мяса обнаружены антибиотики

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Антибиотики или следы их применения выявлены в половине проверенных Роскачеством образцах охлажденных тушек цыплят-бройлеров, продающихся в российских магазинах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскачества по результатам проведенных испытаний.

"В 11 случаях в тушках бройлеров было выявлено чрезмерное содержание антибиотиков либо следы их применения. Так, в двух образцах ("Павловская курочка" и "Чамзинка") обнаружено превышение допустимых норм по содержанию антибиотиков тетрациклиновых групп, что в РФ считается недопустимым", - сообщается в исследовании. Еще в 9 случаях установлено содержание остатков нитрофуранов, хинолонов и кокцидиостатиков. Использование этих антибиотиков в российской пищевой промышленности не регламентируется, однако ограничено за рубежом, подчеркнули в Роскачестве. Как поясняет организация со ссылкой на экспертов, это является большой проблемой, поскольку животным могут скармливать те же препараты, что и человеку. И в результате употребления такого мяса при реальном заболевании эти лекарства не будут действовать на человека, то есть оказывать лечебный эффект.

Один из главных потребительских мифов о том, что в курином мясе зачастую содержатся влагоудерживающие фосфаты, которые применяются для увеличения массы тушек, и хлорсодержащих веществ для подавления роста бактерий, не подтвердились, говорят в организации. Эти вещества не были обнаружены ни в одном из проверенных образцов.

Роскачество направило в профильные министерства и ведомства предложения об изменении действующих нормативов и расширении перечня групп антибиотиков, применение которых необходимо ограничить при производстве мясной продукции, сообщили в пресс-службе организации.

В рамках испытаний также выявлены единичные нарушения микробиологических показателей продукции. Так, в образце куриного мяса под маркой "Благояр" выявлена сальмонелла, а в образце продукции "Птицефабрики Приморская" - листерии. Прошли проверку Роскачества порядка 30% исследованных образцов. В результате, претендовать на получение государственного знака качества может продукция под марками "Аль Сафа Хафа", "ВкусВилл", "Каждый день", "Куриное царство", "Первая свежесть", "Приосколье", "Челны-бройлер" и "Ярославский бройлер".

Испытания товаров народного потребления

В исследовании участвовал 21 образец куриного мяса. При этом в проверках были задействованы испытательные центры Роспотребнадзора, Россельхознадзора и независимые региональные лаборатории, сообщили в Роскачестве. Роскачество - национальная система мониторинга, сравнительных испытаний и подтверждения качества товаров и услуг, учреждена распоряжением правительства РФ 30 апреля 2015 года. Целью Роскачества является повышение потребительской осведомленности и информирование населения о качестве товаров на отечественном рынке, а также продвижение российских товаров высокого качества на внутренний и внешние рынки. Роскачество проводит регулярные исследования товаров народного потребления.