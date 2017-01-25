В проверенных Роскачеством образцах куриного мяса обнаружены антибиотики

"Известия": коллекторам отказано в доступе к данным о имеющемся у заемщиков оружииОбщество 25 января, 1:54
Петагон: ИГ еще не скоро удастся вытеснить из ИракаМеждународная панорама 25 января, 1:36
Чемпионат Европы по биатлону стартует в ПольшеСпорт 25 января, 1:33
"Наполи" победил "Фиорентину" и вышел в полуфинал Кубка Италии по футболуСпорт 25 января, 1:26
Кадыров: строительство в Чечне центра подготовки спецназа идет ускоренноАрмия и ОПК 25 января, 1:17
Число жертв схода лавины на отель в центре Италии достигло 18 человекПроисшествия 25 января, 1:10
Определились все участники 1/2 финала чемпионата мира по гандболуСпорт 25 января, 1:00
В Калифорнии внесен на рассмотрение проект "закона о правде"Международная панорама 25 января, 0:53
Бразильский боец Брандао получил новый паспорт и проведет бой в РоссииСпорт 25 января, 0:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Антибиотики или следы их применения выявлены в половине проверенных Роскачеством образцах охлажденных тушек цыплят-бройлеров, продающихся в российских магазинах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскачества по результатам проведенных испытаний.
"В 11 случаях в тушках бройлеров было выявлено чрезмерное содержание антибиотиков либо следы их применения. Так, в двух образцах ("Павловская курочка" и "Чамзинка") обнаружено превышение допустимых норм по содержанию антибиотиков тетрациклиновых групп, что в РФ считается недопустимым", - сообщается в исследовании. Еще в 9 случаях установлено содержание остатков нитрофуранов, хинолонов и кокцидиостатиков. Использование этих антибиотиков в российской пищевой промышленности не регламентируется, однако ограничено за рубежом, подчеркнули в Роскачестве. Как поясняет организация со ссылкой на экспертов, это является большой проблемой, поскольку животным могут скармливать те же препараты, что и человеку. И в результате употребления такого мяса при реальном заболевании эти лекарства не будут действовать на человека, то есть оказывать лечебный эффект.
Один из главных потребительских мифов о том, что в курином мясе зачастую содержатся влагоудерживающие фосфаты, которые применяются для увеличения массы тушек, и хлорсодержащих веществ для подавления роста бактерий, не подтвердились, говорят в организации. Эти вещества не были обнаружены ни в одном из проверенных образцов.
Роскачество направило в профильные министерства и ведомства предложения об изменении действующих нормативов и расширении перечня групп антибиотиков, применение которых необходимо ограничить при производстве мясной продукции, сообщили в пресс-службе организации.
В рамках испытаний также выявлены единичные нарушения микробиологических показателей продукции. Так, в образце куриного мяса под маркой "Благояр" выявлена сальмонелла, а в образце продукции "Птицефабрики Приморская" - листерии. Прошли проверку Роскачества порядка 30% исследованных образцов. В результате, претендовать на получение государственного знака качества может продукция под марками "Аль Сафа Хафа", "ВкусВилл", "Каждый день", "Куриное царство", "Первая свежесть", "Приосколье", "Челны-бройлер" и "Ярославский бройлер".
В исследовании участвовал 21 образец куриного мяса. При этом в проверках были задействованы испытательные центры Роспотребнадзора, Россельхознадзора и независимые региональные лаборатории, сообщили в Роскачестве. Роскачество - национальная система мониторинга, сравнительных испытаний и подтверждения качества товаров и услуг, учреждена распоряжением правительства РФ 30 апреля 2015 года. Целью Роскачества является повышение потребительской осведомленности и информирование населения о качестве товаров на отечественном рынке, а также продвижение российских товаров высокого качества на внутренний и внешние рынки. Роскачество проводит регулярные исследования товаров народного потребления.