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Руководство "Норникеля" утвердило продажу 39,32% Быстринского ГОКа CIS Natural Resources

Экономика и бизнес
25 января, 10:10 UTC+3
В результате сделки доля компании в Быстринском проекте останется выше 50%
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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Совет директоров "Норникеля" утвердил продажу 39,32% акций Быстринского ГОКа фонду CIS Natural Resources, учрежденному группой "Интеррос" Владимира Потанина и ESN Group. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на Лондонской бирже.

Как отмечается, в результате сделки доля "Норникеля" в Быстринском проекте останется выше 50%.

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