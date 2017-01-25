Руководство "Норникеля" утвердило продажу 39,32% Быстринского ГОКа CIS Natural Resources

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Совет директоров "Норникеля" утвердил продажу 39,32% акций Быстринского ГОКа фонду CIS Natural Resources, учрежденному группой "Интеррос" Владимира Потанина и ESN Group. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на Лондонской бирже.

Как отмечается, в результате сделки доля "Норникеля" в Быстринском проекте останется выше 50%.