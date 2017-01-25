Курс доллара на Московской бирже снизился до 59,21 рубля

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в среду снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 59,21 рубля.

Индекс ММВБ практически не изменился и составил 2175,40 пункта.