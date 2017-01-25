Греф: доля киберпреступлений в финансовой сфере составляет 98,5%

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Доля киберпреступлений в финансовой сфере в 2016 году составила 98,5%, сообщил на пресс-конференции в ТАСС глава Сбербанка России Герман Греф.

"Мы находимся на переднем крае: по прошлому году 98,5% преступлений, совершенных в финансовой сфере, - это киберпреступления. 1,5% - это преступления, совершенные традиционными способами", - сказал он.

Несмотря на то, что количество совершаемых в киберсреде преступлений исчисляется миллионами, число осужденных за их совершение не превышает нескольких десятков человек, отметил глава Сбербанка. Это объясняется острой нехваткой обладающих необходимыми компетенциями специалистов в финансовой сфере, а также несовершенством нормативной базы.

"Если посмотреть аллокацию специалистов, которые занимаются расследованиями киберпреступлений, то пропорция будет почти обратная: большинство сотрудников следственных органов занимаются расследованием традиционных преступлений. Либо они пытаются расследовать киберпреступления традиционными способами, а так она (киберпреступность - прим. ТАСС) абсолютно не ищется, это трата времени и денег", - отметил Греф.

По мнению главы Сбербанка, учебные программы подготовки специалистов правоохранительных органов должны быть кардинально переработаны, в том числе с учетом планируемых к введению изменений в Уголовный кодекс РФ. Разработанные с участием Сбербанка и внесенные в Госдуму поправки предусматривают вывод состава киберпреступлений из статьи 159 УК РФ "Мошенничество" и включение его в статью 158 УК РФ "Кража" одновременно с ужесточением наказания - до 10 лет лишения свободы.