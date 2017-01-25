"Дыра" в капитале М2М банка превысила 8 млрд руб., в МБР банке - 920 млн руб.

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) московских М2М Прайвет банка и Международного банка развития (МБР), у которых были отозваны лицензии, составил 8,09 млрд руб. и 920 млн руб. соответственно. Это следует из опубликованных в "Вестнике Банка России" бухгалтерских балансов кредитных организаций.
В частности, по итогам обследования М2М Прайвет банка временной администрацией, активы организации снизились более чем в два раза - до 7,5 млрд руб. против 15,64 млрд руб. до обследования.
Активы Международного банка развития по итогам обследования сократились до 350,1 млн руб. с 1,53 млрд руб. на момент отзыва лицензии.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у М2М Прайвет банка, являющегося "дочкой" Азиатско-Тихоокеанского банка, за размещение денежных средств в низкокачественные активы, у МБР - за высокорискованную кредитную политику.
Согласно данным отчетности, на 1 ноября 2016 года по величине активов М2М Прайвет банк занимал 164-е место в банковской системе РФ, а Международный банк развития - 423-е место.