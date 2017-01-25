МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. "Транснефть" не исключает продажи пакета НМТП Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ). Об этом сообщил журналистам глава "Транснефти" Николай Токарев.

"Ну а почему нет, в принципе не исключается такой вариант", - сказал Токарев на вопрос о возможности передачи пакета НМТП РФПИ.