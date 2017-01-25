Прибыль российских банков в 2016 году выросла почти в пять раз

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Совокупная прибыль российских кредитных организаций по итогам 2016 года составила 930 млрд руб. Это почти в пять раз выше показателя 2015 года, который сложился на уровне 192 млрд руб., говорится в материалах Банка России.
В 2016 году российские банки нарастили кредитование юридических лиц на 9,5%, физических - на 1,1%. Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю сократился за год на 8,9%, а по розничному - на 0,7%.
Активы кредитных организаций в отчетном периоде без учета валютного курса выросли на 1,9%, отмечает регулятор. При этом с учетом валютной переоценки этот показатель снизился на 3,5%.
За 2016 год вклады населения выросли на 4,2%, в то время как депозиты и средства организаций на счетах банков снизились на 10,1%.
Почти вдвое банки сократили объем заимствований у Банка России, а объем депозитов, размещенных в кредитных организациях Казначейством, сократился в 1,4 раза. В результате доля привлеченных от Банка России средств в пассивах снизился с 6,5 до 3,4%, а средств Казначейства - с 0,5 до 0,4%.