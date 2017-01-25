Песков: у Кремля нет позиции по возможности поставок газа в Европу "Роснефтью"

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. У Кремля нет позиции по вопросу возможности поставок газа в Европу "Роснефтью". Об этом заявил, отвечая на вопрос ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Служебная переписка никогда не комментируется", - ответил Песков на вопрос, давалось ли соответствующее поручение главой государства.
"Позиций нет по этому вопросу", - добавил он.