Песков: у Кремля нет позиции по возможности поставок газа в Европу "Роснефтью"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. У Кремля нет позиции по вопросу возможности поставок газа в Европу "Роснефтью". Об этом заявил, отвечая на вопрос ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Служебная переписка никогда не комментируется", - ответил Песков на вопрос, давалось ли соответствующее поручение главой государства.

"Позиций нет по этому вопросу", - добавил он.