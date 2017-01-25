МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. "Роснефть" и Башкирия заключили соглашение о сотрудничестве, устанавливающее общие принципы взаимодействия сторон. Подписи под документом поставили главный исполнительный директор компании Игорь Сечин и глава Башкирии Рустэм Хамитов. Об этом сообщает "Роснефть".

Соглашение направлено на реализацию сторонами промышленных, финансовых, социальных программ, способствующих комплексному развитию региона, а также созданию благоприятных условий для осуществления хозяйственной деятельности. В нем особо подчеркивается социальная ориентированность принимаемых решений и действий.

В соответствии с подписанным документом, стороны намерены развивать сотрудничество по широкому спектру направлений, включающих социально-экономические программы и культурные проекты, реализацию инновационных проектов, использование наилучших практик и технологий, минимизацию воздействия на окружающую среду и рациональное использование природных ресурсов.

Компания и республика намерены осуществлять сотрудничество в производственной сфере - реализации совместных проектов по строительству и модернизации объектов нефтегазохимии и создании благоприятных условий для разведки и добычи углеводородного сырья.

Особое внимание уделено обеспечению потребителей республики качественными нефтепродуктами, развитию розничной сети АЗС компании, производству и применению современных дорожных вяжущих материалов, реализации проектов по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры с учетом растущих потребностей автомобильного транспорта региона. Этой же цели будет служить сотрудничество в области импортозамещения смазочных материалов и специальных жидкостей на промышленных предприятиях и транспорте. Документ также предусматривает объединение усилий в сфере повышения энергоэффективности, в области образования и научно-технической деятельности, вопросах импортозамещения, локализации техники и технологий.