Греф: корпоративный университет Сбербанка вряд станет альтернативой высшему гособразованию

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Корпоративный университет Сбербанка вряд ли сможет стать альтернативой государственному высшему образованию, но готов сотрудничать с высшими учебными заведениями по обмену программами, а также брать к себе на обучение узкий круг специалистов. Такую точку зрения высказал глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции в ТАСС.
"У нас 35 тыс. менеджеров, которые обучаются в нашем корпоративном университете. Мы не построены на обучении широкого контингента людей извне. У нас есть российская академия госслужбы, с которой мы достаточно плотно кооперируемся, и мы готовы какие-то программы делать совместно, помогать организовывать, - отметил Греф. - Но, конечно, невозможно рассматривать корпоративный университет Сбербанка как альтернативу (государственному высшему образованию - прим. ред.). Институционально мы под это не сделаны".
Также он отметил, что Сбербанк рассматривал и обсуждал с акционерами, в том числе и миноритарными, возможность участия Сбербанка в такого рода программах.
"Все поддержали, что мы должны какую-то часть программ делать и помогать, даже бесплатно или по минимальным ценам, для передачи наших технологий в государственный сектор, сектор госуправления. Поэтому такие узкие сегменты специалистов могут быть обучены у нас, что, собственно говоря, регулярно и происходит. Но я бы это рассматривал как исключение из правил", - сказал Греф.
В свою очередь, ректор корпоративного университета Сбербанка Валерий Катькало отметил, что его университет работает в секторе дополнительного профессионального образования.
"Если министр труда говорит о высшем профессиональном образовании, то это действительно не наш кусок хлеба, корпоративные университеты занимаются дополнительным профессиональным образованием, и мы можем с высшими школами делать совместные программы", - сказал Катькало.
Ранее глава Минтруда Максим Топилин в интервью "Российской газете" предложил передать часть госзаказа на подготовку специалистов корпоративным университетам.
По его словам, сейчас готовится программа, в рамках которой НКО, работающие в социальной сфере, занимающиеся не только оказанием социальных услуг, но и образованием или здравоохранением, должны получить доступ к 10% бюджетного финансирования этих услуг (в стоимостном выражении). В 2018 году по этой схеме можно было бы передавать часть госзаданий для средних специальных учебных заведений корпоративным университетам, если они есть в регионе.