Индекс Dow Jones впервые превысил отметку в 20 тыс. пунктов

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НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американский промышленный фондовый индекс Dow Jones впервые в истории преодолел отметку 20 тыс. пунктов.
К 09:40 (17:40 мск) он поднялся на 0,49%, до 20 009,34 пункта, свидетельствуют данные биржи.
Как отметила телекомпания CNN, с момента избрания Дональда Трампа на пост президента 8 ноября прошлого года индекс вырос на 1,667 тыс. пунктов.
Наблюдатели увязывают это с общим оптимизмом участников рынка по поводу программы восстановления промышленного сектора США, предложенной республиканцем.
После вступления в должность президента США он подписал ряд указов, воспринятых позитивно инвесторами, заинтересованными в активизации промышленного роста и налоговых послаблениях.