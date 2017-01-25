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Индекс Dow Jones впервые превысил отметку в 20 тыс. пунктов

Экономика и бизнес
25 января, 17:54 дата обновления: 25 января, 18:06 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Он вырос на 1,667 тыс. пунктов с момента избрания Дональда Трампа на пост президента США
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© AP Photo/Richard Drew

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американский промышленный фондовый индекс Dow Jones впервые в истории преодолел отметку 20 тыс. пунктов.

К 09:40 (17:40 мск) он поднялся на 0,49%, до 20 009,34 пункта, свидетельствуют данные биржи.

Как отметила телекомпания CNN, с момента избрания Дональда Трампа на пост президента 8 ноября прошлого года индекс вырос на 1,667 тыс. пунктов.

Наблюдатели увязывают это с общим оптимизмом участников рынка по поводу программы восстановления промышленного сектора США, предложенной республиканцем. 

После вступления в должность президента США он подписал ряд указов, воспринятых позитивно инвесторами, заинтересованными в активизации промышленного роста и налоговых послаблениях. 

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